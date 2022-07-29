"Следствие рассматривает различные версии, одной из основных является неисправность электропроводки. Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в настоящее время "допрашивается руководство хостела".

В ночь на пятницу в хостеле, расположенном на первом этаже 16-этажного жилого дома на улице Алма-Атинская, дом 7, корпус 2, произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек, еще четверо пострадали. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц).