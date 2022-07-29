"Данный вопрос обсуждается в рамках азербайджано-российской межправительственной комиссии, между соответствующими структурами с учетом политических и экономических факторов", — сказал гендиректор Центробанка Азербайджана Фарид Османов на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Ранее агентство "Интерфакс-Азербайджан" с ссылкой на источник сообщало, что РФ заинтересована в организации приема карт системы "Мир" в платежной инфраструктуре Азербайджана.