"В настоящее время продолжается возведение музейного комплекса для филиала Третьяковской галереи. На данный момент строительство идет согласно графика. В целом строительная готовность объекта можно оценить в 50%. Например, уже завершены монолитные работы по возведению пятидесятиметровой башни будущего музея", — сказал Ржанников.

По его словам, также на здании ведутся фасадные работы. "Его утепляют минеральной ватой, затем последует установка крепежей и подсистемы, а в завершении стены галереи будут оформлены листовой сталью и стеклом", — отметил глава компании.

Он добавил, что внутри музея идет установка вентиляционной системы, штукатурка, а также не останавливаются работы по гидроизоляции кровли. "Особое внимание уделено вентиляции здания, в частности, выставочных залов и хранилищ. Система кондиционирования воздуха будет поддерживать микроклимат, необходимый для содержания дорогостоящих экспонатов. В частности, вентиляция предусматривает очистку наружного воздуха и его бактерицидную обработку", — пояснил Ржанников.

Он напомнил, что строительство филиала Третьяковской галереи общей площадью 17,6 тыс. кв.м ведется на Западной площадке культурно-образовательного кластера, который также включает филиал Большого театра, филиал Российского государственного института сценических искусств, а также образовательный комплекс и служебное жилье для преподавателей и артистов кластера на Восточной площадке.

Строительство подобных культурно-образовательных комплексов ведется в четырех городах России: Владивостоке, Кемерово, Калининграде и в Севастополе.