По данным ведомства, туроператоры и турагенты в июне оказали российским туристам услуги на 19,2 млн рублей, это на 14% больше, чем в мае и на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Четверть расходов зафиксированы в Москве.

Больше всего такие услуги были востребованы у жителей Центрального федерального округа (7,27 млн), меньше всего – Северо-Кавказского федерального округа – 563,4 тыс. рублей. В СЗФО на услуги турагентов и туроператоров потратили 2,3 млн рублей, ЮФО – 1,6 млн, Приволжском федеральном округе – 2,7 млн, Уральском федеральном округе – 1,7 млн, Сибири – 2,3 млн, Дальнем Востоке – 759 млн рублей.

Как сообщает Росстат, на услуги гостиниц и других средств размещения в июне россияне потратили 28,2 млн рублей. Лидером по оказанию гостиничных услуг в июне оказался Южный федеральный округ, там расходы составили 9,3 млн рублей, это на 16,8% больше, чем в мае и на 7% меньше, чем в июне 2021 года.

Расходы россиян на размещение в отелях ЦФО в июне составили 6,9 млн рублей, из них 3,7 млн пришлось на Москву. В СЗФО на гостиницы было потрачено 5,5 млн рублей, 4,1 млн из них пришлись на объекты размещения в Санкт-Петербурге. В Северо-Кавказском федеральном округе туристы потратили 539 тыс. рублей, в Приволжском – 2,2 млн, в Уральском – 963,4 тыс., в СФО – 1,5 млн, в Дальневосточном – 1,2 млн рублей.

В июне российским туристам в специализированных коллективных средствах размещения оказали услуги на сумму 25,2 млн рублей, из них на услуги санаторно-курортных организаций пришлось 17,2 млн рублей. Это почти на 33% больше, чем в мае и на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего россияне потратили в санаториях юга России: в ЮФО оказаны услуги на сумму почти 6 млн рублей, из них 1,2 млн в здравницах Крыма, а 4,5 млн в Краснодарском крае.

На втором месте – СКФО (2,8 млн), на третьем – ПФО (2,5 млн). Далее следуют ЦФО (1,9 млн), СЗФО (1,29 млн), СФО (1,21 млн), УФО (1,13 млн), ДФО (312,4 тыс. рублей).