"Ограничения движения для автомобилей будет действовать каждые субботу и воскресенье с 18:00 до 24:00. Считаем, что данная мера сделает прогулку на Мамедбекова комфортнее и безопаснее", — приводит пресс-служба слова мэра Дербента Рустамбека Пирмагомедова.

Он отметил, что администрация города понимает, что это создаст неудобства для жителей данной улицы, "поэтому просим заранее парковать свои автомобили во дворах, планировать поездку".

По данным пресс-служба, в таком режиме Мамедбекова будет функционировать до 1 сентября, после чего будут сделаны выводы, "если эксперимент окажется удачным, то продолжим такую практику и в следующем году".

Улица Мамедбекова входит в "Туристическую милю" — от крепости Нарын-Кала до набережной. На этом же пути туристы попадают на Самый большой мультимедийный фонтан в России в парке имени Низами Гянджеви и на другие достопримечательности.