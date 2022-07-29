"Принимая во внимание ограничение российского дипломатического присутствия в Болгарии нормальными и разумными рамками и с пониманием того, что двусторонние отношения должны основываться на пропорциональности, Болгария временно закроет консульство в Екатеринбурге, и ожидает пропорциональных действий с российской стороны по отношению к генеральному консульству России в городе Русе", — приводит радио сообщение пресс-службы правительства.

С марта этого года София объявила персона нон-грата несколько десятков сотрудников российского посольства в Болгарии.