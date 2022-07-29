Всего на фестивале будут работать параллельно 19 площадок, на которых пройдут многочисленные мастер-классы.

В частности, будет работать площадка с игрой лучников "стенка на стенку" Archery tag. В ней используются луки и специальные стрелы с мягкими амортизирующими наконечниками.

"У нас есть 10 комплектов снаряжения, в которое входят лук, маска, крага, 40 стрел, мы подготовим 7 укрытий, два опытных инструктора-лучника будут предварительно обучать стрелков основным навыкам. Бои будут проходить два на два, три на три. Побеждает тот, кто продержится дольше остальных", — приводятся в сообщении слова реконструктора Владислава Журавлева.

Участники фестиваля смогут попробовать пиво, сваренное по рецептам древних скандинавов. Рецепт древнего напитка восстановил археотехнолог, реконструктор Павел Потапов. По его словам, напиток обладает специфическим вкусом, поскольку в эпоху бронзы пивовары еще не использовали хмель.

"Его заменяли другие травы, которые придавали напитку своеобразие. Например, багульник. По вкусу напиток чем-то напоминает квас, он более кислый, плотный, насыщенный в сравнении с современным пивом, поэтому древние скандинавы считали пиво скорее едой, нежели напитком. Его долго не выдерживали, предпочитали употреблять практически свежесваренным", — сказал Потапов.

Также можно будет познакомиться с популярными играми древних времен, такими, как скандбол, кости, сенет, гончие и шакалы, мехен, манкалы, ура.

По данным специалистов, сенет — древнеегипетская настольная игра, одна из старейших игр с передвижением фишек на доске. Как светское развлечение она известна с Додинастического периода (ок. 3500 лет до н. э.).

Любимое развлечение вельможных шумеров — ура — возникло в древней Месопотамии около III тысячелетия до н.э. Игра стала родоначальницей для коротких нардов и множества других игр.

Также организованы детский археологический раскоп и детское ристалище, где ребята смогут сразиться на безопасных мягких дубинках-тямбарах или попытаться отыскать артефакты.

Второй день фестиваля будет посвящен просветительской деятельности. Гости смогут прослушать лекции об устройстве жизни в эпоху Бронзового века, о том, как общались между собой жители древней Европы, а также об особенностях военного дела в Микенской Греции.

Фестиваль организован содружеством заповедника "Аркаим" и команды "Археос" при поддержке "Фонда президентских грантов".