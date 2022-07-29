С 29 по 31 июля парк превратится в большую театрализованную площадку под открытым небом, где можно увидеть все формы и жанры уличного искусства: экспериментальные спектакли-путешествия и музыкальные променады, экстремальные шоу-программы, авангардные пластические постановки и атмосферные зарисовки от 28 уличных театров.

В пятницу в 20:00 от станции метро "Крестовский остров" артисты вместе со зрителями шествием пройдут по аллеям парка к парадным ступеням Елагина дворца, где гостей будут ждать интерактивные представления и импровизации от уличных театров. Откроет фестиваль показ особого премьерного спектакля от театра "Вокруг" — техно-эпоса "UNONA.L1-0B0V1o.".

В субботу и воскресенье Елагин остров превратится в театр со стихийно возникающими сценами. Здесь не будет границ между артистом и зрителем, залом и сценой: любой зритель и даже случайный прохожий сможет стать участником живого театрализованного представления.

Оба дня на 13 сценических площадках и аллеях парка 28 уличных театров покажут свои представления.

В этом году в фестивале примут участие коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы, Самары и Тюмени. Среди них: Fulcro и "Плохой театр", Театр клоунады "Микос" и старейший уличный театр "Странствующие куклы господина Пэжо", Инженерный театр "АХЕ" и Механический экспериментальный театр "Злые рыбы", театральное товарищество "Комик-Трест", актер Цирка дюСолей Андрей Кислицин, театр "Вокруг".

"Отдельное место на фестивале займут музыкальные променады, которые наполнят пространство по-настоящему "звучными" перфомансами. Профессиональную аудиторию — актеров и режиссеров — в воскресенье ждет мастер-класс по пластической и психофизической подготовке от руководителя Пластического театра "ИнЖест" Вячеслава Иноземцева (Минск)", — говорится в сообщении.