Как говорится в сообщении авиакомпании, чистая прибыль в апреле-июне составила 324 млн евро против убытка в размере 1,49 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Операционная прибыль составила 386 млн евро по сравнению с убытком в 753 млн евро.

Выручка подскочила до 6,71 млрд евро с 2,75 млрд евро годом ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал чистый убыток в размере 34 млн евро, операционную прибыль в 149 млн евро при выручке в 6,36 млрд евро.

Количество пассажиров, перевезенных Air France-KLM в минувшем квартале, достигло 7,028 млн против 1,218 млн годом ранее. Загруженность рейсов поднялась до 45,1% с 38%.

По итогам текущего года в целом компания ожидает получить операционную прибыль впервые с 2019 года.

Капитализация Air France-KLM с начала года сократилась на треть и составляет 3,27 млрд евро, в то время как фондовый индекс CAC 40 за этот период снизился на 11,4%.