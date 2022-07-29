"По ряду обстоятельств, в том числе из-за некачественной проектной документации и банкротства подрядчика, строительство музейного комплекса в "Ясной Поляне" не успели завершить к юбилею писателя в 2018 году. Позднее объект получил статус незавершенного строительства и была инициирована смена государственного заказчика. В ближайшие годы нам предстоит завершить работы по возведению этих четырех зданий, среди которых фондохранилище, фестивальный центр и художественно-прикладные мастерские", — рассказала Зарубина.

Он отметила, что до конца этого года планируется заключить договор по принципу "под ключ". "Это означает, что одна компания будет проводить проектирование, строительство и оснащение новых зданий. Такой подход значительно сокращает время реализации проекта", — пояснила Зарубина.

По ее словам, предполагается, что весь комплекс работ будет выполнен в 2025 году.

Ясная Поляна — родовое имение Толстого, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные писателем леса), как и здания конца XVIII — начала XIX веков, поддерживаются в своем неизменном историческом виде.

Ежегодно Ясную Поляну посещают до 500 тыс. человек.