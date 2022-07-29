"Фестиваль на берегу Байкала соберет художников, скульпторов, дизайнеров, музыкантов, а также психологов, проводящих тренинги по тим-билдингу. Мы намерены провести для жителей города мастер-классы по рукоделию, ландшафтному, интерьерному дизайну", — сказала она.

Можаева уточнила, что Байкальск выбран местом проведения фестиваля в связи с тем, что сейчас он переживает своеобразный ренессанс (после закрытия в 2013 году градообразующего Байкальского ЦБК — ИФ).

"Мы привлекаем креативных людей с разным бэкграундом, чтобы украсить эти места и вдохновить население", — пояснила она.

После фестиваля организаторы обещают оставить Байкальску новые арт-объекты, но их названия и суть пока не раскрываются.