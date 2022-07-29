"Пассажиров ждет знакомство с историей города, прогулка по "заповедной" улице Чумбарова-Лучинского с рассказом о быте и укладе жизни северян, посещение Гостиных дворов, расположенного на живописной набережной Северной Двины", — говорится в сообщении.

Помимо этого, для туристов подготовили автобусную экскурсию в крупнейший в России музей деревянного зодчества под открытым небом "Малые Корелы", где они смогут увидеть высокие рубленые избы и торжественно-изящные храмы, колоритные северные виды и знаменитые лестницы переходов.

"Поморский вояж" стартовал из Москвы 26 июля. Поезд проследует по маршруту Москва — Кострома — Великий Устюг — Архангельск — Кемь — Петрозаводск — Сортавала — Выборг — Москва. Как отмечают в пресс-службе, поезд станет для путешественников настоящим "отелем на колесах".

В ходе поездки туристы увидят самые яркие достопримечательности и локации Русского Севера: шедевры деревянного зодчества и старинные храмы, Архангельск и Соловецкие острова, вотчину Деда Мороза, Валаам и Кижи, Горный парк "Рускеала", старый город в Выборге с его средневековыми сооружениями и другое.