"На улице Алма-Атинская, дом 7, корпус 2 произошел пожар. Восемь человек обнаружены без признаков жизни, трех человек осматривают медики", — говорится в сообщении.

Возгорание произошло на первом этаже 16-этажного жилого дома, площадь пожара распространилась до 150 кв. метров.

"В 0:47 пожар был ликвидирован", — добавили в ведомстве.

На место происшествия направлена комиссия Центрального аппарата МЧС России, сообщили в ведомстве.

По данным столичного СК, число пострадавших при пожаре возросло до четырех человек.

"Четыре человека госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь", — говорится в телеграм-канале столичного СК.

"Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета приступили к осмотру места происшествия. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза", — говорится в сообщении.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.