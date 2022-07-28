«На текущий момент общий долг туроператоров перед людьми составляет 24 миллиарда. Он складывается из остатков ковидных долгов и из долгов, которые образовались в этом году в момент, когда началось санкционное давление. Вот эти 24 миллиарда еще буквально несколько месяцев назад составляли 40 миллиардов. То есть долг с марта уже сократился, ну, практически в два раза», — рассказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

Как отметила Догузова, туроператоры работают над тем, чтобы выполнить все обязательства перед туристами.

Она также напомнила, что два года назад, в начале пандемии коронавируса, долг составлял 44 млрд рублей и его удалось сократить до 5 млрд в начале 2022 года.

«Задача была полностью этот долг закрыть. Дальше, сами знаете, санкционное давление, долг снова вырос до 40 миллиардов. Но благодаря ряду решений, самое главное из которых то, что у нас Турция летает, 750 рейсов еженедельно, туроператоры выполняют постепенно обязательства перед туристами», — пояснила глава Ростуризма.

Догузова подчеркнула, что большая часть этого долга до конца этого года будет закрыта туроператорами. «Мы видим, что туроператоры, видимо, не смогут до конца года выполнить свои обязательства. И мы отдельные предложения по этому вопросу внесем в правительство. Мы сейчас прорабатываем механизм, как сделать так, чтобы перед людьми, во всяком случае, долг был полностью закрыт», — заключила она.