"Это очень важное для республики и всей страны событие, и мы должны серьезно отнестись к вопросам его организации. В целях подготовки к указанным мероприятиям Главой Дагестана Сергеем Меликовым поручено провести капитальный ремонт мемориального комплекса "Белые журавли" и благоустроить его прилегающую территорию", — приводит пресс-служба слова председателя правительства региона Абдулмуслимова, который посетил памятник и провел в районе совещание по вопросу празднования 100-летнего юбилея поэта.

Отмечается, что мемориальный комплекс и музей "Белые журавли" пользуются у туристов большой популярностью. За 2021 год музей и мемориальный комплекс посетили около 7 тыс. туристов, а за 7 месяцев 2022 года в музее побывали уже 5 тысяч посетителей. Мемориал "Белые журавли" в селе Цада Хунзахского района был открыт к 90-летию Гамзатова — 8 сентября 2013 года. Кроме того, каждый год более 1 тыс. человек съезжаются на литературный Гамзатовский фестиваль, в том числе члены Союза писателей России и стран СНГ.

По словам регионального премьера, рельеф, на котором располагается мемориальный комплекс, довольно сложный.

"Общая площадь, подлежащая благоустройству, составляет более 2 га, внешний объем конструкции порядка 3 тыс. кв. м., высота более 5 метров. Нам предстоит значительный объем работы. Наша цель — сделать все, чтобы проект состоялся, а мемориальный комплекс стал одной из "визитных карточек" Хунзахского района", — сказал Абдулмуслимов.

Кроме того, по данным пресс-службы правительства, в районе планируется строительство, капитальный ремонт и реконструкция более 50 объектов.

"По 19 из них уже начаты работы — ведется работа по проектированию 12 объектов водоснабжения и водоотведения, а также 7 объектов по линии развития инфраструктуры общего, дошкольного и дополнительного образования", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 2023 год объявлен годом Расула Гамзатова. Тогда по всей России будут праздновать 100-летний юбилей известного поэта. Основные мероприятия будут проходить в Дагестане — на родине поэта.

1 июля 2021 года Президент Владимир Путин подписал Указ о праздновании 100-юбилея дагестанского поэта.

Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года. За годы творческой жизни из-под пера поэта вышли на русском и аварском языках такие произведения, как "Журавли", В горах мое сердце", "Высокие звезды", "Берегите друзей", "У очага", "Письмена", "Последняя цена", "Сказание".

Дагестанский поэт награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, орденом Андрея Первозванного.

В Дагестане он признан Народным поэтом. Удостоен звания Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий РСФСР, лауреат международной премии "Лучший поэт 20 века".