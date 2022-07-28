"На Лермонтовском терренкуре все чаще стали замечать гостей курорта, которые, вооружившись подушками и одеялами, спят прямо на лавочках, вдыхая воздух, полный фитонцидов", — написал Бакулин в своем телеграм-канале.

По его словам, решено обустроить для этого специальные места. "Спящие люди на лавочках в нашем курортном парке навели нас на мысль предусмотреть на терренкуре наличие гамаков для размещения зоны для лечебного сна", — отметил он. Фитонциды — выделяемые растениями активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий.