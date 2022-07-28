Речь идет об инциденте, произошедшем в сентябре 2021 года: 22-летняя жительница Краснодара, держа на руках годовалого ребенка, подошла близко к клетке с тигром, зверь откусил младенцу часть пальца руки. Врачи ампутировали палец.

Зубков привлечен к отвественности по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они предназначены для детей в возрасте до шести лет).

"Подсудимый был признан виновным (. . .) с назначением наказания в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 255 тысяч рублей, а также с назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях различной формы собственности", — говорится в пресс-релизе суда.

Сообщается также, что в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 616 тыс. рублей.

Пресс-служба прокуратуры Крыма уточняет, что речь в приговоре идет о колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Зубков находится сейчас под подпиской о невыезде, сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

Агентство пока не располагает комментарием осужденного или его адвокатов.

Владелец "Тайгана" после инцидента разместил видео на своем YouTube-канале, заявив, что мать не уследила за ребенком, поэтому мальчик пострадал.

"Руководство парка считает, что происшествие было возможно исключительно при грубом несоблюдении мер личной безопасности, прежде всего, сопровождающими взрослыми, поскольку несовершеннолетние не несут за себя ответственности", — говорил Зубков.

"Имеется заключение экспертов на этот вольер о полном соответствии ГОСТам и нормам", — добавил он.

Как сообщалось, это не первый инцидент с посетителями "Тайгана".

Так, туристка из Кирова, заказавшая летом 2018 года платную услугу "Прогулка со львом", подошла к хищнику сфотографироваться, и зверь повредил ей руку.

"Тайган" заявил со своей стороны, что женщина в нетрезвом состоянии "трепала льва за гриву", укус животного "был предупредительным и не привел к тяжким последствиям".

По словам курортницы, она не была пьяна, а нападение хищника привело к острому гнойному воспалению тканей руки.

Белогорский райсуд Крыма летом 2020 года признал Зубкова виновным по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), назначил 400 тыс. рублей штрафа, постановил компенсировать туристке 109 тыс. рублей судебных издержек и присудил выплатить ей 300 тыс. рублей морального ущерба.

"Тайган" — парк львов, тигров, жирафов, слонов и других зверей. Бизнесмен Зубков основал его в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма. Предприниматель владеет также зоопарком "Сказка" в Ялте. В целом в двух зверинцах содержатся около четырех тысяч питомцев.