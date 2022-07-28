В настоящее время рассматривается несколько различных вариантов, выдвинутых для ограничения выдачи россиянам туристических виз, сообщил порталу телерадиовещания Yle директор консульского отдела МИД Финляндии Юсии Таннер (Jussi Tanner).

Прежде всего, речь идет об общем прекращении выдачи виз. "Однако Финляндия является частью Европейской зоны свободного передвижения — Шенгенской зоны, и соблюдает ее правила. Верховенство права предполагает, чтобы правила не изменялись", — отметил Таннер.

В число предложений входит также ограничение числа заявлений на получение виз, допускающее подачу заявлений только с целью посещения близких родственников, похорон или для проведения важной медицинской операции.

Рассматривается вопрос об аннулировании виз, но это также считается очень жесткой мерой с точки зрения правовой определенности.

"Единственный верный способ остановить поездки — закрыть границу для пассажиропотока. Решение будет радикальным и может вызвать политическую бурю, оно не обязательно будет поддержано политиками или народом", — отмечает Таннер.

И, наконец, надежда на Европейский союз, который в настоящее время позволяет россиянам путешествовать на отдых в Шенгенской зоне, но который может принять общее решение по визовым ограничениям, сказал он. Сейчас ЕС разрешает самим членам организации ограничивать подачу заявлений на получение туристических виз, если они того пожелают.

После того, как РФ сняла в середине июля последние коронавирусные ограничения на зарубежные поездки, Финляндия в среднем ежедневно принимает около 7 тысяч туристов из России.

Четыре крупнейшие парламентские партии выступили на этой неделе с инициативой ограничить поездки россиян в Финляндию. Они предлагают делать исключения только для тех, кто приезжает к родственникам или по медицинским причинам и для представителей российской оппозиции.

Накануне в МИД РФ назвали откровенно дискриминационной политической мерой возможную реализацию прекращения выдачи Финляндией шенгенских туристических виз гражданам России, в случае осуществления этих планов Москва оставляет за собой право принять ответные меры.

"Возможная реализация активно поддержанных в последние дни представителями крупнейших политических партий Финляндии призывов прекратить выдавать шенгенские туристические визы гражданам России станет откровенно дискриминационной политической мерой", — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях. В случае осуществления соответствующих планов российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры", — отмечается в сообщении.