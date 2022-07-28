«В целом большое количество туристов воспринимают введение сбора негативно. Кроме того, нет никаких инструментов заставить туриста внести деньги. Потому что если, например, турист в отеле отказывается оплачивать сбор, то отель не может его не заселять. Другой вопрос – насколько это целесообразно. На мой взгляд, есть большое количество аргументов против. В частности, пока не урегулирован вопрос с частным сектором, доля которого во многих регионах достаточно велика. Фактически сбор будет взиматься в легальных объектах размещения», — считает он.

Он отметил, что в настоящее время из-за широко представленного частного сектора не все регионы приспособлены к взиманию туристического сбора. При этом всем им нужны средства на поддержание туристической инфраструктуры. «Диспропорция распределения средств между федеральным центром и региональными бюджетами приводит к тому, что субъекты, которые развивают у себя туризм, не получают прямого дохода от отрасли. Основные доходы приходятся в федеральный налоговый бюджет», — пояснил Уманский.

По его мнению, пока не решен вопрос с введением частного сектора в легальное поле деятельности туристический сбор вводить нецелесообразно.

«Подобный сбор там взиматься не будет. И все превратится в условный налог на легальную деятельность и неконкурентную среду. В частном секторе отдыхать будет дешевле, потому что там себестоимость другая и налогов и сборов нет», — заключил эксперт.

Газета «Коммерсантъ» в четверг сообщила, что комитет Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры направил в регионы федеральный законопроект о туристическом сборе для дальнейшего обсуждения.

Документ предусматривает наделение правом вводить такой налог на туристов в размере 100 рублей в сутки каждый российский регион. Предполагается, что сбор будет взиматься, начиная со второго дня проживания. По данным издания, эту идею уже поддержали 18 регионов.

В пресс-службе комитета Госдумы по туризму порталу «Интерфакс-Туризм» также сообщили, что в настоящее время активно ведется работа над законопроектом. Он обсуждается в четверг в рамках «нулевых чтений» законопроекта по туризму.