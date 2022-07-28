"Впервые в Нижнем Тагиле состоится фестиваль фейерверков, будут участвовать три команды, представляющие Тверь, Сергиев Посад и Нижний Тагил. В завершении представления состоится гала-фейерверк", — говорится в сообщении.

По данным властей, пиротехническое шоу местные жители и гости города смогут увидеть на набережной тагильского пруда в 23:30.

"В такой большой праздник, как 300-летие нашего города, мы хотим порадовать и удивить горожан. Уверен, что фестиваль фейерверков будет ярким и запоминающимся событием праздничной программы", — цитирует пресс-служба замглавы горадминистрации по социальной политике Валерия Сурова.