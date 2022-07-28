"За шесть месяцев этого года сумма поступлений курортного сбора составила более 22 млн рублей. Согласно прогнозу, в 2022 году она будет свыше 40 млн рублей", — сказал Ворошилов.

Всего с 2018 по 2021 годы город-курорт получил более 156 млн рублей курортного сбора. Благодаря этим средствам удалось благоустроить и реконструировать достопримечательности и общественные пространства курорта, отметил он.

В этом году по итогам заседания общественного совета города на средства курортного сбора будут благоустроены летний кинотеатр на площадке между гротом Дианы и скульптурой "Орел" и сквер "Подкова" в микрорайоне "Белая Ромашка".

"Развитие курортно-туристической отрасли во многом зависит от качества инфраструктуры, которая требует постоянного обновления и содержания. Чем комфортнее и интереснее Пятигорск, тем привлекательнее он для проживания, туристов и инвесторов", — заключил собеседник агентства.

Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года. Доходы направляют на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Планировалось, что эксперимент продлится до конца 2022 года. Ставропольский край рассчитывает на его продление.