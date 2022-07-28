"Установлено, что 28.07.2022 ввиду аномального количества дождевых осадков произошло подтопление здания международного аэропорта Омск Центральный имени Д.М. Карбышева", — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отмечают, что в настоящее время работа аэровокзала осуществляется в штатном режиме, задержек авиарейсов допущено не было.

Ранее в соцсетях очевидцами была размещена видеозапись, на которой видно, как в зале ожидания аэропорта с потолка льется вода.

Как сообщалось, сегодня после полудня на Омск обрушился сильный ливень со шквалистым ветром, в связи с чем в контрольно-диспетчерскую службу управления дорожного хозяйства и благоустройства города поступило уже более двух десятков звонков от граждан о подтоплении улично-дорожной сети и падении деревьев на проезжую часть.

По распоряжению мэра муниципальные службы города были переведены в режим повышенной готовности. В настоящее время городские службы жизнеобеспечения устраняют порывы сетей и отключения электроснабжения, восстанавливают поломанные конструкции, службы благоустройства убирают поломанные деревья, откачивают воду в местах подтоплений.

По информации синоптиков, неблагоприятные погодные условия в Омске сохранятся до конца дня — ожидаются сильный ливень с грозой, крупный град и шквалистый ветер до 25 м/с.