"Самые высокие показатели заболеваемости зарегистрированы на территориях Орла, Орловского муниципального округа, Ливенского и Краснозоренского районов: здесь отмечен 171 случай. Рост зарегистрированных случаев на текущей неделе составил 37,5%", — сказал Румянцев.

Он отметил, что наиболее высокие показатели заболеваемости COVID-19 по-прежнему регистрируются среди лиц старше 65 лет, доля взрослого населения составляет 84%, детского — 16%.

Румянцев добавил, что причиной роста заболеваемости может являться снижение темпов иммунизации за последние два месяца.

В связи с этим департаменту здравоохранения Орловской области поручено обеспечить профилактику внутрибольничного инфицирования в каждой медицинской организации, активизировать работу по проведению своевременной ревакцинации, обеспечить необходимый уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19.

Всего с начала пандемии в области выявлено свыше 114,5 тыс. случаев COVID-19, из них 37 за последние сутки. Скончались 1 тыс. 933 человек.

С 10 июня в Орловской области был отменен масочный режим. Между тем режим повышенной готовности в области действует до 1 сентября.