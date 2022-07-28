Он отметил, что наиболее высокие показатели заболеваемости COVID-19 по-прежнему регистрируются среди лиц старше 65 лет, доля взрослого населения составляет 84%, детского — 16%.
Румянцев добавил, что причиной роста заболеваемости может являться снижение темпов иммунизации за последние два месяца.
В связи с этим департаменту здравоохранения Орловской области поручено обеспечить профилактику внутрибольничного инфицирования в каждой медицинской организации, активизировать работу по проведению своевременной ревакцинации, обеспечить необходимый уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19.
Всего с начала пандемии в области выявлено свыше 114,5 тыс. случаев COVID-19, из них 37 за последние сутки. Скончались 1 тыс. 933 человек.
С 10 июня в Орловской области был отменен масочный режим. Между тем режим повышенной готовности в области действует до 1 сентября.