"На выставке представлены более 30 предметов военной одежды и снаряжения из частной коллекции и более 100 экспонатов из фондов музея-заповедника: оружие, живопись, графика, монеты, документы и фотографии", — говорится в сообщении.

Посетители увидят мундиры, головные уборы, предметы снаряжения, знаки отличия и другие элементы формы всех родов войск, а также полиции, пограничной стражи, корпуса жандармов. Большая часть экспонатов относится к началу ХХ века, но есть и более ранние экземпляры, среди них гусарский мундир 1855 года.

Также в экспозиции — редкие документы, фотографии, предметы, позволяющие увидеть отдельные стороны повседневной жизни военных различных рангов. На выставке впервые демонстрируются несколько видов холодного оружия второй половины ХIХ века, подготовленные реставраторами музея-заповедника.

Выставка продлится до 8 января 2023 года.