Так, для логистических предприятий и автодилеров введены пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) на текущий год: 3% по объекту налогообложения "доходы" и 7,5% по объекту "доходы минус расходы".

Ставка по налогу на имущество снижена с 2% до 1%.

Получателями налоговых льгот станут предприятия, чья выручка не выросла или сократилась, и которым удалось сохранить не менее 90% персонала от численности на 1 марта.

Для предприятий телекома и IT ставки по УСН на 2022 год установлены в размере 1% по объекту "доходы" и 5% по объекту "доходы минус расходы". На пониженный налог могут рассчитывать предприятия со средней зарплатой сотрудников не менее 55 тыс. рублей, получающие по меньшей мере 70% дохода от своей основной деятельности.

Для гостиниц и прочих мест временного проживания, столкнувшихся с падением выручки более чем на 20%, но сохранивших не менее 90% персонала от численности на 1 января, ставка налога на имущество организаций в 2022 году снижена до 1%.

"Сейчас важно помочь тем, кто понес убытки из-за непростой ситуации в экономике, вызванной санкционным давлением, но, несмотря на все сложности, продолжил работу и сохранил рабочие места", — приводятся в сообщении слова спикера нижегородского заксобрания Евгения Люлина.