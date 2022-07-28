"Признать Hotels.com,L.P. виновным по ч.8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ) и назначить штраф в размере 1 млн рублей", — огласил решение судья.

Сервис Hotels.com предоставляет услуги бронирования гостиниц и апартаментов. У компании более 80 различных сайтов, которые действуют на 354 различных языках мира.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний. Среди локализовавших данные в РФ компаний там назвали Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.