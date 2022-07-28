Рейсы будут выполняться с 8 августа по 29 октября по понедельникам, вторникам и субботам.

Кроме того, с конца июля полёты в Мурманск из Нижнего Новгорода начала выполнять авиакомпания "Икар" совместно с Nordwind. Рейсы отправляются по средам и воскресеньям и запланированы до 26 октября.

"ЮВТ Аэро" выполняет регулярные и чартерные пассажирские рейсы по России. По данным авиакомпании, базовыми аэропортами "ЮВТ Аэро" являются "Бугульма" и "Казань". Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200, одного Bombardier CL-604 и двух вертолетов Bell-429. Единственным владельцем "ЮВТ Аэро", согласно ее отчетности за 2020 год, является Александр Яшин.

Как сообщалось, по итогам 2021 года аэропорт "Мурманск" установил рекорд по пассажиропотоку — 1 млн 355,6 тыс. человек. В 2020 году показатель составлял 899,9 тыс. человек, в 2019 году — 1 млн 29,661 тыс. человек. Таким образом, по сравнению с 2020 годом пассажиропоток возрос на 50,6%, к "доковидному" 2019 году — на 31,6%. Регулярные рейсы из Мурманска выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", RedWings, Smartavia, S7.