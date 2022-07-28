«Несмотря на сложную международную обстановку и отсутствие прямых авиарейсов, в январе-мае зафиксировано 33,58 тыс. прибытий российских туристов с ночевкой в Болгарию. Это в 3,9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года», — цитирует издание министра туризма республики Христо Проданова.

Он отметил, что консульская служба при посольстве Болгарии в Москве продолжает выдавать гражданам России туристические визы в обычном режиме без ограничений.

«Граждане России, в том числе туристы, добираются на болгарские морские курорты с пересадками, в основном через Стамбул и Ереван. Ни один из российских туроператоров не заявлял о намерении закрыть Болгарию как туристическое направление, все готовы продолжать свою работу и адаптироваться к новым условиям, — заявил Проданов.

Как сообщает портал, в настоящее время Болгария пытается усилить свои позиции на туристических рынках ряда стран Восточной Европы и Центральной Азии – Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Белоруссии.