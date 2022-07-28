"Нам надо быть готовыми к возможным новым вспышкам коронавируса", — приводятся в сообщении слова Кобзева, выступившего на заседании оперативного штаба по борьбе с СОVID-19.

Глава региона поручил проконтролировать запас лекарств, средств индивидуальной защиты и кислорода, усилить работу по вакцинации и ревакцинации от коронавируса, проверить исправность медицинского оборудования, а также обновить оперативный план развертывания "ковидных" коек и госпиталей.

"Всех главврачей прошу особое внимание обратить на работу амбулаторно-поликлинического звена, быть готовыми к развертыванию работы в условиях повышения заболеваемости COVID-19", — отметил Кобзев.

Кроме того, в связи с приближением начала учебного года губернатор поручил в августе обеспечить иммунизацию работников образовательных организаций и социальных учреждений.

В сообщении отмечается, что оперштаб поддержал предложение регионального управления Роспотребнадзора рекомендовать посетителям медучреждений вновь использовать защитные маски. Рекомендовано также ношение масок в транспорте и в общественных местах пожилым людям и лицам из групп риска тяжелого течения СОVID-19.

По данным Минздрава региона, в настоящее время на стационарном лечении находится 264 человека c коронавирусной инфекцией, при этом у 52 пациентов отмечается тяжелое течение болезни. В 26 медучреждениях действует 388 инфекционных коек, в том числе 235 — с кислородной подводкой. Свободно 19,5% коечного фонда. На амбулаторном лечении находится 618 человек.

В телеграм-канале управления Роспотребнадзора по Иркутской области сообщается, что по состоянию на 28 июля в регионе официально подтверждено 298 тыс. 179 случаев новой коронавирусной инфекции — 181 за последние сутки. На 27 июля было зарегистрировано 134 новых случаев коронавируса, на 26 июля — 85, на 25 июля — 63. Таким образом, с понедельника количество выявляемых заражений увеличилось почти в три раза.