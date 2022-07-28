"В Калининградской области на военно-морской парад в День ВМФ в город Балтийск традиционно едут десятки тысяч гостей. Для многих из них поезда становятся основным транспортным средством, которое доставит людей на этот праздник военных моряков. И потому в воскресенье, 31 июля, КЖД назначила несколько дополнительных поездов на маршрут Калининград-Балтийск. Всего на маршрут выйдет 6 единиц", — сказали в пресс-службе.

Расписание движения составлено таким образом, чтобы доставить гостей к началу парада, а вывезти из Балтийска в течение нескольких часов. Это сделано для того, чтобы люди смогли увидеть не только прохождение военных кораблей по Калининградскому морскому каналу, различные ракетные и артиллерийские стрельбы и другие эпизоды, но и побывать на различных праздничных площадках, в том числе и на боевом корабле, отметили в пресс-службе.

Дополнительные поезда КЖД назначает в главную базу Балтийского флота еще и потому, что единственная автодорога, идущая в Балтийск, с большим трудом справляется с огромным потоком автотранспорта, на котором туда едут желающие посмотреть парад ВМФ.