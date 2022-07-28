"С 1 августа Казань и Баку свяжет дополнительный авиарейс. Полеты будут выполняться один раз в неделю по понедельникам. Полеты будет выполнять авиакомпания "ИрАэро" на самолетах SSJ 100", сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Самолет будет вылетать из столицы Азербайджана в 12:20, посадка в Казани — в 14:00. Обратный рейс запланирован на 15:00, посадка самолета в аэропорту Баку — на 18:40. Время в полете составит 2 часа 40 минут. Время для каждого аэропорта указано местное.

Ранее, с 15 июня, возобновились прямые рейсы из Казани в столицу Азербайджана. С июля и до конца октября перелеты будут выполняться по средам и субботам. Полеты выполняются авиакомпаниями Azerbaijan Airlines и Buta Airways. На рейсах задействованы воздушные суда Embraer 190 вместимостью 106 мест.