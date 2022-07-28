С 1 августа "Сомон Эйр" начинает полёты по маршруту Худжанд — Москва (Внуково) — Худжанд. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам.

Кроме того, авиакомпания увеличивает количество рейсов — до двух в неделю — на маршрутах Худжанд — Сургут — Худжанд, Душанбе — Самара — Душанбе, Душанбе — Екатеринбург — Душанбе, Душанбе — Новосибирск — Душанбе.

Так, с 1 августа из Худжанда в Сургут самолёты авиакомпании "Сомон Эйр" будут летать по понедельникам и четвергам. Начиная с 2 августа, из Душанбе в Самару рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам.

С 5 августа авиакомпания будет выполнять полёты из Душанбе в Екатеринбург по пятницам и воскресеньям. Из Душанбе в Новосибирск — начиная с 6 августа — по средам и субботам.

С 3 августа "Сомон Эйр" возобновляет рейсы по маршруту Худжанд — Новосибирск — Худжанд, а с 4 августа — по маршрутам Душанбе — Казань — Душанбе и Душанбе — Москва (Жуковский) — Душанбе. Рейсы из Худжанда в Новосибирск будут осуществляться раз в неделю, по средам. Рейсы в Казань и аэропорт Жуковский — раз в неделю, по четвергам.