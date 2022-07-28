На площади железнодорожного вокзала курорта туриста с семьей встретили с цветами и подарками.

"Сейчас в Сочи одномоментно отдыхают порядка 210 тыс. человек. Средняя загрузка санаторно-курортного комплекса составляет около 90%. В августе ожидается до 95%", — говорится в сообщении.

Для гостей курорта в летний период услуги по кратковременному размещению предоставляют более 2,6 тыс. объектов с номерным фондом порядка 92 тыс. номеров. Из них 59 санаториев и пансионатов с лечением, 163 объекта размещения из числа гостиниц, отелей, детских лагерей и баз отдыха, а также почти 2,3 тыс. мини-гостиниц и гостевых домов.