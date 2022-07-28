"Около 10:30 местного времени (совпадает с мск) аэропорт Софии возобновил работу. Взрывное устройство не обнаружено", — передает телеканал.

Ранее в четверг сообщалось о закрытии двух терминалов софийского аэропорта после получения сообщения о минировании.

"Сообщение поступило незадолго до 09:00 сегодня утром. В нем не говорилось, о каком из двух терминалов идет речь, поэтому провели эвакуацию людей из обоих терминалов", — сообщил в интервью БНТ представитель пресс-центра полиции.

По факту инцидента начато расследование.