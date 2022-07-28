Полеты будут осуществляться на российских SSJ100 вместимостью 100 кресел. Вылеты будут один раз в неделю — по воскресеньям.

Ранее, с 12 июня, Red Wings открыла рейсы по маршруту Нальчик-Анталья.

Международный аэропорт "Нальчик" входит в состав холдинга "Новапорт", имеет один пассажирский терминал и одну взлетно-посадочную полосу, может принимать более 15 типов самолетов и вертолеты всех типов.

Авиакомпания Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.