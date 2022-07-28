"Железнодорожный кран-путеукладчик будет выставлен в качестве главного объекта в музее под открытым небом. Экспонат передан для экспозиции решением руководства ВСЖД. За плечами путеукладчика многие тысячи километров построенного железнодорожного пути на БАМе и Транссибе", — говорится в сообщении.

Открытая музейная площадка общей площадью около 5 тыс. кв. метров расположена на месте бывшего управления треста "Нижнеангарсктрансстрой".

Там же запланирована установка макета портала тоннеля в натуральную величину и стелы "Лестница Славы" с оригинальной подсветкой высотой более пяти метров.

Предполагается, что экспозиция будет олицетворять начало строительства трассы и покажет реальные условия жизни первопроходцев БАМа.