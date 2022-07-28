За сутки были госпитализированы 287 человек.
За 24 часа скончались 14 человек, инфицированных коронавирусом. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 44 тыс. 433.
Выздоровели за сутки 1 тыс. 829 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 2 млн 605 тыс. 879 человек.
Днем ранее сообщалось о 1 тыс. 753 выписанных и 13 умерших.
Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 28 июля составляет 2 млн 811 тыс. 574.
12 июля в московском оперштабе по контролю ситуации с коронавирусом сообщили, что в столице фиксируют подъем заболеваемости COVID-19, он связан с распространением неопасного подштамма "омикрона".
Роспотребнадзор заявил, что введение COVID-ограничений не требуется.
Власти Москвы рекомендовали горожанам носить защитные маски в закрытых помещениях.