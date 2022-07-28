По данным сайта, в столице зафиксировано 4 тыс. 477 случаев заражения COVID-19. Накануне сообщалось о 3 тыс. 673 инфицированных. Таким образом, данный показатель вырос более чем на 800 случаев.

За сутки были госпитализированы 287 человек.

За 24 часа скончались 14 человек, инфицированных коронавирусом. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 44 тыс. 433.

Выздоровели за сутки 1 тыс. 829 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 2 млн 605 тыс. 879 человек.

Днем ранее сообщалось о 1 тыс. 753 выписанных и 13 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 28 июля составляет 2 млн 811 тыс. 574.

12 июля в московском оперштабе по контролю ситуации с коронавирусом сообщили, что в столице фиксируют подъем заболеваемости COVID-19, он связан с распространением неопасного подштамма "омикрона".

Роспотребнадзор заявил, что введение COVID-ограничений не требуется.

Власти Москвы рекомендовали горожанам носить защитные маски в закрытых помещениях.