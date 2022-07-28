"Если три года назад это была одна стоимость взлетно-посадочной полосы, то сейчас она выросла в разы. Поэтому нам уже повторно нужно обращаться, чтобы мы могли этот вопрос довести до конца. Но здесь у нас поддержка есть, понимание есть. В этом году мы начинаем", — рассказал министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан.

Отмечается, что уже выдано положительное заключение по проектно-сметной документации на реконструкцию аэродромного комплекса. Помимо ИВПП в рамках проекта в несколько этапов реконструируют рулежные дорожки и перрон. В будущем перрон хотят расширить до семи мест стоянки.

Кроме того, здесь построят площадку для обработки противообледенительной жидкостью и резервуар для ее сбора, очистные сооружения, аварийно-спасательную станцию, учебно-тренировочный полигон, подъездные дороги, разместят резервное и новое метеоборудование взамен демонтируемого и выполнят другие необходимые работы.

Особое внимание при проверке проектной документации специалисты уделили отработке вопросов по обследованию конструкции существующих зданий и сооружений аэропорта, задействованных в технологических процессах, а также вопросам обеспечения визуального обзора летного поля с рабочих мест диспетчеров.