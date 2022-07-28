"Экологический фестиваль стартует у границ национального парка "Земля леопарда" в селе Барабаш 29 июля. За два дня праздника его гости смогут посетить несколько выставок и экскурсий, примерить на себя роль госинспектора и зоолога, побывать на ряде кинопоказов, попробовать блюда дальневосточной кухни, увидеть концерт и фаер-шоу, а также многое другое", — говорится в сообщении.

Именно в этом регионе был спасен от вымирания редчайший дальневосточный леопард. И познавательная, и развлекательная часть фестиваля связаны с изучением и сохранением уникальной природы края.

Представитель нацпарка уточнил "Интерфаксу", что в рамках мастер-классов гости фестиваля смогут попасть в объектив фотоловушек, которые используются в нацпарке для наблюдения за животными, узнать у ученых, как проводится фотомониторинг, посмотреть на технику, которую использую инспекторы заповедника, узнать о их работе.

Гости фестиваля смогут попробовать блюда дальневосточной кухни, среди которых — гребешок, дальневосточный капучино, папоротник.

В программе выставка "Владимир Арсеньев — защитник природы", которая познакомит посетителей с многолетними экспедициями исследователя, его открытиями и работами в области изучения Приморского края, VR-полет на воздушном шаре, во время которого гости смогут увидеть панорамы национального парк, мастер-классы ремесленников, квест по экологической тропе "По следам Арсеньева", кинопоказы, выступления музыкантов, обряд кормления огня.

Фестиваль приурочен к приурочен 100-летию старейшего в Приморье заповедника "Кедровая падь" и 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева, первопроходца и исследователя южного Приморья.

Нацпарк "Земля леопарда" был создан в 2012 году. Здесь обитают сразу четыре вида диких кошек — дальневосточный леопард, амурский тигр, обыкновенная рысь и дальневосточный лесной кот. Все кроме рыси являются краснокнижными. Дальневосточный леопард — самая редкая из крупных хищных кошек на планете, вид занесен в Красную книгу. Эти животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. В России большая часть популяции живет на территории нацпарка "Земля леопарда".