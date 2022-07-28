"Правительство Москвы приняло решение о реставрации объекта культурного наследия регионального значения "Гараж для грузовых машин, 1929-1931 гг., арх. К.С. Мельников" по адресу: Новорязанская улица, д.27, стр.1,3", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе реставрации гаражу планируют вернуть исторический облик: скошенные фронтоны, световой фонарь и утраченные витражи.

В здании после его реставрации собираются открыть постоянную экспозицию музея транспорта Москвы. Ожидается, что это произойдет в 2024 году.

Фонды музея транспорта Москвы включают свыше 250 легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, вело- и мототехники. Временные выставки музея сейчас проходят в павильоне N26 ВДНХ и в здании Северного речного вокзала.

Гараж на Новорязанской улице был построен в 1931 году по проекту архитектора Мельникова и инженера Владимира Шухова. Здание имеет форму подковы, что позволяло разместить в нем большее число автомобилей. С 1948 года по 2015 год в гараже размещался 4-й автобусный парк "Мосгортранса".