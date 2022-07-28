"По состоянию на 28 июля в РФ выявлено 11 515 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 491 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 8,4%", — сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 31 субъекте РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 14 субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 41 человек, накануне штаб сообщал о 36 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 9 тыс. 027 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 2 тыс. 844. Впервые с середины апреля суточная заболеваемость превысила 11,5 тыс. выявленных заболевших за сутки. Рост данного показателя отмечается второй день подряд.

"Выздоровели за сутки 5 018 человек, или на 1,9% меньше в сравнении с 27 июля", — добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 565 тыс. 551 случай заражения коронавирусной инфекцией, 382 тыс. 313 умерших и 17 млн 958 тыс. 463 выздоровевших.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщил, что в РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре сообщали, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно. Возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.