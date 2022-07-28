«По поводу инициативы по созданию «черного списка» иностранных отелей, где поощряется русофобия. Считаю, что это нецелесообразно. Действительно, мы фиксировали случаи проявления русофобии в отелях, особенно в марте-апреле этого года. На сегодняшний день таких обращений и жалоб от граждан и организаций в Ростуризм практически не поступает. То есть это стало носить единичный характер», — написала она в Telegram.

Как отметила Догузова, каждый такой случай рассматривается в индивидуальном порядке с привлечением внимания туристических властей соответствующей страны.

«Кроме того, подобные случаи, как правило, имеют широкий резонанс – турист в такой отель просто больше не поедет, а туроператоры отказываются от дальнейшего сотрудничества», — пояснила Догузова.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по контролю Михаил Романов предложил руководителю Ростуризма совместно с МИД РФ создать «черный список» иностранных отелей, где ущемляются права русских туристов. Поводом для предложения Романова стали обращения граждан к депутату в связи с недавними событиями в одной из турецких гостиниц, где произошел конфликт между русскими и польскими туристами, а персонал отеля не вмешался вовремя.