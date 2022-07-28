«Несмотря на все сложности, столичная индустрия гостеприимства постепенно восстанавливается после ковидного кризиса и других выпавших на ее долю испытаний. До рекордов пока далеко, тем не менее, в 2021 году в Москве побывало 16,9 млн гостей – на четверть больше, чем в 2020 году. В январе-июне нынешнего года столицу посетило 9 млн гостей, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал он в личном блоге.

Как отметил Собянин, 8,3 млн туристов приехали из других регионов России, еще 700 тыс. гостей приехали из-за рубежа. При этом без ночевки в Москву приехали 3,3 млн путешественников, это на 5% больше, чем в первой половине 2021 года.

«Средний уровень загрузки отелей в первом полугодии составил 55%. Помимо россиян и жителей стран СНГ, наиболее частые постояльцы московских гостиниц – граждане Ирана, Бахрейна, Омана, Кувейта и Йемена», — добавил мэр.

По словам градоначальника, расходы туристов в Москве также выросли – с 344,6 до 366,1 млрд рублей. Поступления в городской бюджет в первом полугодии составили 50,2 млрд рублей, это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (47,2 млрд рублей).

Собянин также напомнил о мерах поддержки туриндустрии: льготных кредитах, грантах, субсидиях и других антикризисных мерах поддержки, введенных в 2020 году.

«В этом году мы предусмотрели выделение грантов для участников рынка, которые реализуют туристические проекты в сфере делового и организованного молодежного туризма. До 10 млн рублей на покрытие расходов может получить компания, которая организует в Москве конференции, конгрессы, форумы и деловые встречи, а также мероприятия для молодежи (слеты, конкурсы и фестивали). В ходе первого отборочного этапа одобрено 25 заявок на 50 млн рублей. Второй этап стартовал 20 июля и продлится до 23 сентября», — рассказал он.

Мэр уточнил, что всего на гранты планируется направить 350 млн рублей.