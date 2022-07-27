"Возможная реализация активно поддержанных в последние дни представителями крупнейших политических партий Финляндии призывов прекратить выдавать шенгенские туристические визы гражданам России станет откровенно дискриминационной политической мерой", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях. В случае осуществления соответствующих планов российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры", — отмечается в сообщении.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что если Финляндия примет решение об отказе или ограничении в выдаче туристических виз россиянам, это повлечет контрмеры со стороны России.

Исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила в понедельник, что страна не планирует прекращать выдавать туристические визы гражданам РФ из-за проведения спецоперации на Украине. При этом некоторые депутаты Финляндии потребовали прекратить выдачу виз россиянам из-за специальной военной операции на Украине.

Финляндия сняла антиковидные ограничения на въезд 30 июня, возобновив прием туристов из третьих стран, в том числе из России. Вслед за ней ограничения на пересечение сухопутных границ сняли и в РФ. С 15 июля российские туристы могут посетить Финляндию по загранпаспорту и шенгенской визе.