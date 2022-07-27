В июне показатель составил 20,6 млрд пассажиро-километров: это на 14% меньше по отношению к июню-2021, но на 33% больше, чем в мае-2022.

Росстат ссылается на данные Росавиации. Само отраслевое ведомство перестало публиковать ежемесячную статистику работы воздушного транспорта — в последний раз информация о перевозках раскрывалась за февраль.

Пассажиропоток всех российских авиакомпаний в I полугодии снизился на 9% из-за ограничений полетов на юге страны, сообщал ранее в июле глава Минтранса Виталий Савельев. Исходя из прошлогодней статистики Росавиации, это соответствует около 40 млн человек.

Перевозки пассажиров группы "Аэрофлот" за январь-июнь сократились на 7%, до 17,2 млн пассажиров, сообщала компания накануне. Пассажирооборот при этом, напротив, вырос — почти на 4%, до 40,4 млрд пассажиро-километров. Это связано с ростом расстояния рейсов из-за необходимости облетать закрытые зоны воздушного пространства, отмечали аналитики Телеграм-канала "Твердые цифры".

По данным Росстата, пассажирооборот всех предприятий транспорта общего пользования (включая внутренний водный и морской) в I полугодии составил 188,8 млрд пассажиро-километров (+4,3% г/г), в том числе железнодорожного — 52,3 млрд (+13%), автомобильного — 42,4 млрд (-3%).