"В селе Киприно расположен один из крупнейших в крае сыродельных заводов, с которого начинается история одного из лидеров алтайского сыроделия, — "Киприно". 25 лет назад был приобретен первый завод компании и появился известный бренд", — сказано в сообщении.

На фестивале будет работать несколько площадок. Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах районных умельцев, поиграть и приготовить какое-либо блюдо, попробовать и приобрести сыры и фермерскую продукцию, посетить выставку сельхозтехники.

В течение дня на фестивале будет работать историческая площадка, где гости смогут узнать о развитии сыроделия в Шелаболихинском районе, познакомиться с историей предприятия. Для юных гостей фестиваля также предусмотрена развлекательная программа.

Вечером состоится шоу барабанщиков, выступят творческие коллективы Шелаболихинского района, Павловска и Барнаула.