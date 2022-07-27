Фигуры слонов планируют вручить победителям третьего Тургеневского шахматного турнира, который состоится в музее-заповеднике 30 июля.

"Мы проводим Тургеневский шахматный турнир уже в третий раз. Делаем это с целью популяризации прекрасной интеллектуальной игры и, конечно, чтобы расширить представления людей о Тургеневе. Ведь Иван Сергеевич был отличным шахматистом, играл на уровне гроссмейстера, был вице-президентом шахматного конгресса в Баден-Бадене. Во Франции за искусную игру слонами его прозвали "рыцарем слона"", — цитирует пресс-служба директора музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" Сергея Ступина.

Тургеневский дуб рос на территории усадьбы матери писателя — в Спасском-Лутовинове в Мценском районе Орловской области (ныне — государственный мемориальный и природный музей-заповедник).

Предполагалось, что дуб, упоминаемый писателем Иваном Тургеневым и его друзьями в письмах и записях, был посажен им во время одного из приездов в родовое имение в подростковом возрасте.

В ноябре прошлого года 198-летний Тургеневский дуб повалил ураган. Ствол дуба был перемещен на площадку для хранения, где он находится до принятия решения о формах его мемориализации. В настоящее время специалистами музея предпринимаются попытки вырастить саженцы из желудей Тургеневского дуба, а воронежские генетики пытаются клонировать знаменитое дерево.