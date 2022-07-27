"В ходе реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в этом году в нормативное состояние приведут порядка 1,7 тыс. км таких дорог. Сейчас на участках ведутся активные строительно-монтажные работы, а треть запланированных к ремонту на этот год туристических маршрутов уже обновили", — рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Всего благодаря нацпроекту в 84 субъектах страны в этом году к нормативу приведут более 16 тыс. км дорог.

Отмечается, что за первые три года реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в регионах привели в нормативное состояние более 800 объектов улично-дорожной сети, ведущих к достопримечательностям. Их общая протяженность составила более 4 тыс. км.