В этом сезоне ГТРК "Калининград" запустила проект "Расскажи нам о Калининграде", который направлен на обратную связь с туристами, побывавшими в регионе. В аэропорту Калининграда обустроена площадка с видеокамерой, и гости региона, улетающие домой, могут там высказать свои впечатления, эмоции, пожелания, критику. Это позволяет заинтересованным сторонам отрасли гостеприимства сделать определенные выводы о складывающейся ситуации в туристической индустрии, пояснил министр.

"Проект полностью оправдывает себя на 100%, так как мы хотим сделать отдых в области для гостей лучшим со всех точек зрения. И обратная связь, это главное, на что мы ориентируемся в работе по устранению замечаний, высказанных туристами", — сказал Ермак.

"Конечно, мы знаем о тех узких местах, что у нас есть сегодня. Ежегодно мы подходим к летнему сезону с теми или иными обновлениями всей инфраструктуры гостеприимства. Но мнения различных категорий туристов, которые сравнивают нас, как правило, с лучшими отечественными и даже зарубежными курортными регионами, позволяет увидеть те проблемы, которые надо устранять. И это очень помогает всей туристической отрасли", — добавил министр.

По его словам, сегодня регион предлагает интересную комбинацию туристических продуктов с учетом небольшой территории области. Это не только пляжный отдых, но и санаторно-курортный комплекс, культурно-историческое наследие.

"Главным видом отдыха у нас на сегодня является культурно-познавательный туризм. Программа экскурсионного обслуживания у нас одна из лучших в России, а, пожалуй, и самая лучшая", — отметил Ермак.

Говоря о предварительных итогах туристического потока за второй квартал этого года, министр сообщил, что по сравнению с предыдущим годом он снизился примерно на 10%. Это незначительно и объективно связано с уменьшением числа авиарейсов в Калининград, холодной погодой в апреле и мае.

"В целом же по летнему сезону мы ожидаем хорошие результаты. Июль и август у нас являются жаркими не только по погоде, но и по туристическому потоку. Поэтому рассчитываем на большое количество гостей из других регионов России", — сказал министр.

По итогам 2021 года в Калининградской области приняли чуть более 1,9 млн туристов.