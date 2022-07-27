"Маршрут получил красивое название, так как он ведет к горным вершинам, названным в память известных поэтов — балкарского поэта Кайсына Кулиева и башкирского поэта Мустая Карима", — говорится в сообщении.

Представители Башкирского отделения Русского географического общества вместе с членами федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии промаркировали шесть километров маршрута, а также установили информационные штендеры для туристов.

Кроме того, для безопасности людей специальной краской, светящейся в темноте, устроители маршрута нанесли метки на стволы деревьев на лесных участках тропы и на специальных турах, сложенных в горах из камней.

В министерстве отметили, что для того, чтобы пройти по маршруту "Тропа поэтов" и совершить восхождение на вершины, особых альпинистских навыков не требуется, достаточно хорошей физической подготовки.